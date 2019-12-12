Источник материала: Tribuna.com

Защитник Максим Витус покинул брестское «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Витус провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

В 2017 и 2018 году защитник вместе с брестским стал обладателем Кубка Беларуси, в 2018 и 2019 – Суперкубка страны, стал чемпионом Беларуси.

В нынешнем сезоне Витус провел 21 матч в высшей лиге, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 30-летнего футболиста смотрите здесь.