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Витус покинул брестское «Динамо»
13.12.2019 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Максим Витус покинул брестское «Динамо», сообщает
Витус провел в команде три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
В 2017 и 2018 году защитник вместе с брестским
В нынешнем сезоне Витус провел 21 матч в высшей лиге, результативными действиями не отметился. Подробную статистику 30-летнего футболиста смотрите
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