Неймар подал в суд на «Барселону» и требует 3,5 млн евро. Клуб должен ему зарплату и бонус

Источник материала: Tribuna.com

Форвард Неймар вновь подал в суд на «Барселону», сообщает Diario Sport со ссылкой на El Mundo.

Бразилец полагает, что ему причитается часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил после ухода в «ПСЖ».

Неймар требует около 3,5 миллионов евро и обвинил «Барселону» в том, что она действует «абсолютно недобросовестно» и «мстит» ему за переход в «ПСЖ».

Как отмечает источник, Неймар предложил отозвать иски против «Барселоны», если они подпишут его летом.

При этом бразилец утверждает, что каталонский клуб обещал выплатить причитающиеся суммы, но нарушил соглашение.

Параллельно Неймар требует у «Барселоны» выплаты второй части подписного бонуса за продление контракта.