|
Неймар подал в суд на «Барселону» и требует 3,5 млн евро. Клуб должен ему зарплату и бонус
13.12.2019 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
Бразилец полагает, что ему причитается часть зарплаты, которую каталонский клуб не выплатил после ухода в «ПСЖ».
Неймар требует около 3,5 миллионов евро и обвинил «Барселону» в том, что она действует «абсолютно недобросовестно» и «мстит» ему за переход в «ПСЖ».
Как отмечает источник, Неймар предложил отозвать иски против «Барселоны», если они подпишут его летом.
При этом бразилец утверждает, что каталонский клуб обещал выплатить причитающиеся суммы, но нарушил соглашение.
Параллельно Неймар требует у «Барселоны» выплаты второй части подписного бонуса за продление контракта.
Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)