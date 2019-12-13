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С чемпионата Беларуси по каратэ кореличские спортсмены привезли серебро и бронзу

14.12.2019 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

1 декабря 2019 года в Минске состоялся 28-й национальный чемпионат Беларуси по шотокан каратэ-до, который проводится ежегодно с 1992 года.

С чемпионата Беларуси по каратэ кореличские спортсмены привезли серебро и бронзу

Главный старт отечественного шотокана нередко проводится в международном формате и традиционно собирает сильнейших спортсменов, среди которых действующие победители и призеры чемпионатов, кубков, первенств мира и Европы среди юниоров, взрослых и ветеранов. На этот раз в соревнованиях участвовало 216 спортсменов из 24 клубов. Программу турнира составили 10 соревновательных разделов. Для юных спортсменов состоялись открытые республиканские юношеские соревнования «Белые росы», в которых приняли участие как квалифицированные спортсмены в разделах open (24 раздела), так и начинающие каратисты в ученических разделах (34 раздела).

Значительных успехов добились и юные кореличские шотоканцы из молодежного спортивного клуба «Белый тигр» Егор Секач и Кирилл Артюх. Егор занял второе место в свободном кумитэ среди юношей 11 лет свыше 35 кг. Кирилл, отлично владеющий техникой классического каратэ-до, добился успеха в технических категориях ката и условного дзю иппон кумитэ в возрастной категории 12 лет, завоевав две серебряные и одну бронзовую медаль. Ребята занимаются в клубе не один год, постоянно добиваясь спортивных успехов, а главные достижения у них еще впереди.

С чемпионата Беларуси по каратэ кореличские спортсмены привезли серебро и бронзу

В ветеранском разделе ката +45 лет национального чемпионата по шотокан каратэ-до третье место занял руководитель молодежного спортивного клуба «Белый тигр» Александр Ободинский.

Тренер кореличского клуба так прокомментировал свое выступление: «Обучая ребят боевому искусству, хочется и самому подольше оставаться в спортивном строю и своим примером показывать достойный путь в мир шотокан каратэ-до».

Оксана ЯНУШ
Фото из архива Кореличского молодежного спортивного клуба «Белый тигр»

 
Теги: Минск
 
 
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1 декабря 2019 года в Минске состоялся 28-й национальный чемпионат Беларуси по шотокан каратэ-до, который проводится ежегодно с 1992 года.
 
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