Дудик о шансах на выход в элиту: «Я не оцениваю. Это огромный стресс. Вся ответственность лежит на мне»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал результат матча со Словенией (4:1).

– Игра была непростой для нас. Команда соперника оборонялась очень самоотверженно. Мы же иногда искали лишний пас. Наверное, боялись брать ответственность за решение момента на себя. Хорошо, что все-таки при такой упорной обороне соперника затолкали с мясом первый гол. Благодаря этому обрели уверенность и довели игру до победы.

Немного перед матчем поменяли тактику. Вернулись к нашей старой тактике, по которой команда U20 играет в сезоне. Она чуть проще, но требует больше физических затрат. Но возможно благодаря этому держали шайбу в зоне атаки больше, чем в предыдущих встречах.

- Второй матч нет Влада Колячонка, сегодня не вышел на лед Вадим Щечин. Что с ними? Вернуться ли они на лед в ходе турнира?

– Они не играют по медицинским показателям. Рассчитываем, что ребята смогут выйти на лед послезавтра. Все же пока играем в шесть защитников. У Влада повреждение руки, а у Вадима что-то с зубом – сегодня провели операцию.

- Почему решили вернуться к старой тактике?

– Она подразумевает должную физическую подготовку. В экстралиге мы играем одним составом, а сейчас он обновился больше, чем наполовину. И были опасения, что ребята из Северной Америки не выдержат в таком темпе пять матчей подряд. Поэтому уходили в давление, но чуть медленнее, наподобие того, в которое играет сборная Латвии. Но такая игра не очень нам удавалась, плохо брали шайбу под контроль. Связываю это с тем, что долго думали, куда нам стоит поехать. Из-за этого терялся темп.

Ну а здесь уже отступать некуда. Можешь или нет физически – будут играть те, кто держит темп. Но, судя по тому, что у нас некоторые игроки переигрывали смены, есть у нас такая проблема, сил у них хватает. Соответственно, и с датчанами будем так играть.

- Много говорили о том, что ребята играют не за команду, а каждый сам за себя. Сегодня этих проблем уже не было?

– Мы сыграли плохо матч с Австрией. Все, что после, да, результата не было, но именно коллектив, под грузом этих неудач, поражений в овертаймах, вырисовывается.

- Вопрос немного о другом: игроки услышали ваши слова о том, что надо играть за родину, а не для скаутов?

– Скорее, да. Те, от кого мы ожидали борьбы под воротами, кто должен таскать шайбу, те этим и занимались… Какой провокационный вопрос! Да, есть проблема чистого льда. Все равно почему-то уводим игру по свободному льду, как только столкновение – не все нападающие держат борьбу. Такая проблема есть.

- На сколько процентов оцените шансы команды на выход в элиту?

– Я не оцениваю. Это огромный стресс. Вся ответственность лежит на мне. Я знаю соотношение «результат-ответственность», тем более, чемпионат проводится в нашей стране, и средства потрачены, и усилия. Я не думаю о перспективе – нужно прожить два дня.

- После прошлого матча вы сказали, что уже не верите, что шансов нет. Сейчас верите больше?

– Просто доволен, что выиграли этот матч. Дальше пока не думается, – сказал Дудик.