ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дудик о шансах на выход в элиту: «Я не оцениваю. Это огромный стресс. Вся ответственность лежит на мне»

13.12.2019 23:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал результат матча со Словенией (4:1).

– Игра была непростой для нас. Команда соперника оборонялась очень самоотверженно. Мы же иногда искали лишний пас. Наверное, боялись брать ответственность за решение момента на себя. Хорошо, что все-таки при такой упорной обороне соперника затолкали с мясом первый гол. Благодаря этому обрели уверенность и довели игру до победы.

Немного перед матчем поменяли тактику. Вернулись к нашей старой тактике, по которой команда U20 играет в сезоне. Она чуть проще, но требует больше физических затрат. Но возможно благодаря этому держали шайбу в зоне атаки больше, чем в предыдущих встречах.

- Второй матч нет Влада Колячонка, сегодня не вышел на лед Вадим Щечин. Что с ними? Вернуться ли они на лед в ходе турнира?

– Они не играют по медицинским показателям. Рассчитываем, что ребята смогут выйти на лед послезавтра. Все же пока играем в шесть защитников. У Влада повреждение руки, а у Вадима что-то с зубом – сегодня провели операцию.

- Почему решили вернуться к старой тактике?

– Она подразумевает должную физическую подготовку. В экстралиге мы играем одним составом, а сейчас он обновился больше, чем наполовину. И были опасения, что ребята из Северной Америки не выдержат в таком темпе пять матчей подряд. Поэтому уходили в давление, но чуть медленнее, наподобие того, в которое играет сборная Латвии. Но такая игра не очень нам удавалась, плохо брали шайбу под контроль. Связываю это с тем, что долго думали, куда нам стоит поехать. Из-за этого терялся темп.

Ну а здесь уже отступать некуда. Можешь или нет физически – будут играть те, кто держит темп. Но, судя по тому, что у нас некоторые игроки переигрывали смены, есть у нас такая проблема, сил у них хватает. Соответственно, и с датчанами будем так играть.

- Много говорили о том, что ребята играют не за команду, а каждый сам за себя. Сегодня этих проблем уже не было?

– Мы сыграли плохо матч с Австрией. Все, что после, да, результата не было, но именно коллектив, под грузом этих неудач, поражений в овертаймах, вырисовывается.

- Вопрос немного о другом: игроки услышали ваши слова о том, что надо играть за родину, а не для скаутов?

– Скорее, да. Те, от кого мы ожидали борьбы под воротами, кто должен таскать шайбу, те этим и занимались… Какой провокационный вопрос! Да, есть проблема чистого льда. Все равно почему-то уводим игру по свободному льду, как только столкновение – не все нападающие держат борьбу. Такая проблема есть.

- На сколько процентов оцените шансы команды на выход в элиту?

– Я не оцениваю. Это огромный стресс. Вся ответственность лежит на мне. Я знаю соотношение «результат-ответственность», тем более, чемпионат проводится в нашей стране, и средства потрачены, и усилия. Я не думаю о перспективе – нужно прожить два дня.

- После прошлого матча вы сказали, что уже не верите, что шансов нет. Сейчас верите больше?

– Просто доволен, что выиграли этот матч. Дальше пока не думается, – сказал Дудик.

Новый бонус от «Марафона» – беспроигрышная первая ставка до 100 рублей

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик прокомментировал результат матча со Словенией (4:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
АБФФ намерена построить 10-15 полноразмерных полей с искусственным покрытием, а также манежи в Гомеле, Могилеве и Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика