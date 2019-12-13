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Кубок мира. Хохфильцен. Гонка преследования. Йоханнес Бо стартует первым, Лобастов – 55-м, Бочарников – 56-м

14.12.2019 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

14 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования. Норвежец Йоханнес Бо стартует первым.

Дата проведения
14 декабря, 16.55
Онлайн гонки

Хохфильцен, Австрия. Гонка преследования

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Симон Дестье
3  Александр Логинов
4  Матвей Елисеев
5  Лукас Хофер
6  Тарьей Бо
7  Доминик Виндиш
8  Феликс Лейтнер
9  Дмитрий Пидручный
10  Мартен Фуркад
11  Бенедикт Долль
12  Йоханнес Дале
13  Яков Фак
14  Кентен Фильон-Майе
15  Эрленд Овренг Бьонтегорд
16  Антонин Гигонна
17  Тимофей Лапшин
18  Эмильен Жакелен
19  Филипп Хорн
20  Йоханнес Кюн
21  Тьерри Ланже
22  Ветле Шостад Кристиансен
23  Фабьен Клод
24  Арнд Пайффер
25  Клемен Бауэр
26  Симон Шемп
27  Дмитрий Малышко
28  Антон Дудченко
29  Якуб Штвртецки
30  Юлиан Эберхард
31  Витаутас Строля
32  Ондржей Моравец
33  Александр Андерсен
34  Никита Поршнев
35  Теро Сеппяля
36  Серафин Вистнер
37  Шон Доэрти
38  Тобиас Эберхард
39  Андрей Расторгуев
40  Михал Крчмарж
41  Йоша Буркхальтер
42  Фанмин Чэн
43  Владимир Илиев
44  Евгений Гараничев
45  Лейф Нордгрин
46  Антон Синапов
47  Флоран Клод
48  Себастьян Самуэльссон
49  Олли Хииденсало
50  Миха Довжан
51  Харальд Леммерер
52  Беньямин Вегер
53  Кароль Домбровски
54  Марио Дольдер
55  Никита Лобастов
56  Сергей Бочарников
57  Роман Еремин
58  Мартин Отченаш
59  Калев Эрмитс
60  Артем Прима
 
 
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14 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене пройдет мужская гонка преследования.
 
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