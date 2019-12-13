Мэтью Майоне: «Я атакующий защитник, между пасом и голом однозначно выберу гол»

Источник материала: Tribuna.com

Новичок «Динамо» Мэтью Майоне рассказал о переезде в Минск, а также о том, чем может помочь новой команде.

- Прежде всего, добро пожаловать в Минск. Расскажи немного о себе, чтобы болельщики могли тебя узнать чуть лучше.

– Меня зовут Мэтью Майоне. Я из Канады. У меня итальянское и греческое происхождение. Моя мама гречанка, а отец родом из Италии. Мне нравится играть на гитаре. Люблю хоккей. И просто хочу сказать, что рад быть здесь.

- Что ты можешь рассказать о себе как о хоккеисте, какие твои сильные стороны?

– Я атакующий защитник, люблю мгновенно атаковать. Если играю с хорошими хоккеистами, они помогают мне отлично выглядеть в силовой игре, а я могу создать для них время и пространство.

- Как ты узнал о возможности играть в «Динамо»?

– Мой агент разговаривал с руководителем и тренерами. Очевидно, что они были готовы к неким переменам, и я, в свою очередь, искал возможность играть в хоккей. Так что мой приход – это хорошая возможность для двух сторон. И я просто рад выйти на лед.

- Иногда, когда мы говорим об атакующих защитниках, используем слово «полузащитник» из футбольной терминологии. Так же можем сказать и о тебе?

– Прежде всего я хочу быть хорошим игроком трех зон. Очевидно, что я преуспел в зоне нападения. Очень много работал, чтобы получить эти навыки, но, в первую очередь, я защитник и хочу быть надежным в обороне.

- Пас или гол?

– Однозначно я выбираю гол, – сказал Майоне.