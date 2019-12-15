Савилов о команде U20: «Хоккеисты 18-19 лет должны играть во взрослых командах на хорошем уровне, как это делали Захаров, Цыплаков. Проект начинает терять актуальность»

Источник материала: Tribuna.com

Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что проект U20 в Париматч-Экстралиге, наверняка, претерпит изменения.

– Что будет дальше с проектом U20? Ходят разные слухи. Целесообразно ли содержать команду, если все равно многие ребята приезжают в сборную из других клубов?

– Формат проекта был нацелен на то, чтобы подтянуть хоккеистов, которые вышли из детско-юношеского возраста, которым нужно в перспективе защищать цвета страны на чемпионатах мира, но по определенным критериям ребята пока не попадают в команды мастеров. Данный проект был придуман для того, чтобы команда U20 каким-то образом готовилась к молодежному чемпионату мира. Но за последние несколько лет мы увидели, что хоккеисты 18-19 лет должны играть во взрослых командах на хорошем уровне, как это делали Захаров, Цыплаков. Взять того же Баумгартнера [лучший нападающий и бомбардир МЧМ-2020], который выступает за швейцарский «Давос».

Последнее поколение белорусских хоккеистов также начинает себя хорошо проявлять на таком уровне. Павел Денисов и Андрей Павленко играют в «Динамо», во взрослых командах выступают Пышкайло и Ажгирей, не говоря уже про «американцев». То есть, проект U20 начинает терять актуальность.

Мы не беспокоимся о том, какое решение примем относительно института сборных. Главное для нас, чтобы хоккеисты, которые играли в этой команде, оказались востребованы, не были выброшены на улицу. А такого не будет. Что до проекта, то при необходимости он будет существовать, и наоборот. Во вторник мы собираемся решать этот вопрос. Велика вероятность, что проект U20 претерпит изменения, вы об этом узнаете, но я обещаю, что ни один человек из него не окажется на улице, – сказал Савилов.