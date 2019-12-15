Владимир Зеленский: «Зозуля, тебя поддерживает вся Украина»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал форварда «Альбасете» Романа Зозулю в связи с оскорблениями в адрес игрока во время матча с «Райо Вальекано».

, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина.

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой. Жму руку», — написал Зеленский в фейсбуке.

«Спасибо большое», — ответил Зозуля в комментариях к посту.

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