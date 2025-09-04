Лизинг в 2025: куда движется рынок и как расти в период замедления

Источник материала: ProBusiness



Рустем Исмагилов

Рынок лизинга в Беларуси замедлился. После впечатляющего скачка в 2024 году, когда объёмы нового бизнеса выросли почти на 50%, в первом полугодии 2025 прирост составил скромные 5%. Однако для аналитиков это, скорее, не сигнал тревоги, а маркер начала этапа зрелости рынка. Главный вопрос теперь: за счет чего лизинговые компании смогут сохранять темп, работать эффективнее и укреплять позиции? И не менее важно: чего ждать от второго полугодия? Удержится ли рынок на плаву или начнется перераспределение долей и спроса?

На все эти вопросы отвечает директор компании «А-Лизинг» Рустем Исмагилов и научная статья, написанная в его соавторстве c Сергеем Дубковым и Александром Дудкиным, опубликованная на сайте Национального банка. В статье подробно разбирается, какие подходы помогают бизнесу расти даже в условиях замедления и почему ставка на устойчивость и системность может дать долгосрочный эффект.

Ниже мы приводим основные выводы и идеи автора и поясняем, как они могут быть полезны на практике.

Как «А-Лизинг» растет на фоне замедления рынка

Результаты первого полугодия позволяют оценить эффективность предложенной Рустемом Исмагиловым стратегии.

На фоне общего замедления темпов в отрасли «А-Лизинг» продемонстрировал рост нового бизнеса на 36%. Общий объём новых договоров компании достиг 159,2 млн BYN — против 116,9 млн за тот же период в 2024 году.

Особенно заметна динамика в корпоративном сегменте: объёмы сделок с юридическими лицами выросли более чем на 50%, а доля компании в этом сегменте увеличилась до 6,1%. В рознице рост оказался скромнее — около 3%, но здесь важно другое: «А-Лизинг» сумел удержать результаты прошлого года, когда фиксировался всплеск, и даже немного укрепить позиции.

Также выросло количество заключённых сделок — почти 2000 договоров за полугодие. Это говорит не только о расширении клиентской базы, но и о стабильности спроса со стороны малого и среднего бизнеса.

В то время, как другие участники рынка фиксируют спад в отдельных сегментах, «А-Лизинг» показал +36%. Разбираемся — в чем здесь секрет.

ESG как фактор ускорения

В центре внимания Рустема Исмагилова — использование ESG-принципов. Что это такое? ESG — это сокращение от Environmental, Social и Governance. Проще говоря, речь идет о внимании к людям (сотрудникам, клиентам, обществу), корпоративном управлении компанией и экологической ответственности. Это подход, при котором бизнес ориентируется не только на прибыль, но и на долгосрочные последствия своих действий — для среды, рынка и отношений с клиентами.

Именно такие подходы, по мнению директора «А-Лизинг», становятся фактором устойчивого роста — особенно в условиях, когда внешний рынок замедляется, а клиенты все чаще выбирают не просто цену, а прозрачность и надежность.

Куда двигаться дальше

Как подчеркивает авторский коллектив Рустема Исмагилова, Сергея Дубкова и Александра Дудкина: «Переход от декларации к практической ESG-реализации стал для лизингодателей точкой роста».

Использованная в научной статье статистика показывает, что компании, вовремя встроившие экологические, социальные и управленческие принципы в работу, повышают доверие клиентов и инвесторов, снижают издержки и повышают управляемость рисков.

Среди ключевых точек, куда c максимальной эффективностью встраиваются ESG-принципы, Рустем Исмагилов выделяет следующие:

Расширение продуктовой линейки под цели устойчивого развития: специальные условия для клиентов, приобретающих экологичную технику, адаптация графиков платежей под сезонные особенности бизнеса, упрощенное оформление.

под цели устойчивого развития: специальные условия для клиентов, приобретающих экологичную технику, адаптация графиков платежей под сезонные особенности бизнеса, упрощенное оформление. Раскрытие информации и диалог с инвесторами: публикация ESG-отчетов по международным стандартам (GRI), прозрачность не только финансовой, но и нефинансовой отчетности, что особенно важно для институциональных инвесторов и внешних партнеров.

публикация ESG-отчетов по международным стандартам (GRI), прозрачность не только финансовой, но и нефинансовой отчетности, что особенно важно для институциональных инвесторов и внешних партнеров. Интеграция ESG-метрик в стратегию: включение ключевых показателей устойчивого развития в систему KPI компании, развитие антикоррупционных практик, внутренний контроль и соответствие требованиям корпоративной этики.

— Важно не просто разработать ESG-стратегию, а вшить ее в процессы. Когда каждый департамент: от IT до клиентского сервиса, — понимает, как его работа влияет на устойчивость компании, это начинает работать на всех уровнях.

Если ESG-практика поддерживается на уровне совета директоров и параллельно встроена в ежедневные процессы — это работает. Если остается формальностью — тратит ресурсы без эффекта, — резюмирует Рустем Исмагилов.

Кроме того, авторы статьи дают и более практические рекомендации для самих лизингодателей. В частности:

Внедрять ESG-принципы через реалистичные поэтапные планы, а не декларации «в целом».

Формировать специализированные команды или ответственных сотрудников, курирующих ESG-направление.

Активно собирать обратную связь от клиентов — что для них означает устойчивый лизинг, какие продукты они готовы выбирать, какие сервисы им удобны.

Развивать партнерство с поставщиками и производителями техники, готовыми работать по ESG-условиям.

— Рынок стал достаточно зрелым, чтобы ESG стал фактором выбора не только для инвесторов, но и для клиентов. Побеждать будут те, кто готов думать на 3−5 лет вперед, — подытоживает Рустем Исмагилов.

Тренды на второе полугодие 2025 года

На основе как рыночных данных, так и выводов из исследования, можно выделить несколько трендов, которые будут формировать второе полугодие 2025 года:

Спрос на «умный лизинг». Компании начнут активнее использовать инструменты ИИ и предиктивной аналитики, чтобы адаптировать предложения под конкретного клиента.

Компании начнут активнее использовать инструменты ИИ и предиктивной аналитики, чтобы адаптировать предложения под конкретного клиента. Экосистемный подход. Лизинг все чаще будет включаться в пакетное обслуживание — вместе со страхованием, техобслуживанием и цифровыми сервисами.

Лизинг все чаще будет включаться в пакетное обслуживание — вместе со страхованием, техобслуживанием и цифровыми сервисами. Усиление цифрового клиентского опыта. Акцент сместится с оформления заявки на сопровождение клиента: через удобные личные кабинеты, поддержку, понятные интерфейсы.

Акцент сместится с оформления заявки на сопровождение клиента: через удобные личные кабинеты, поддержку, понятные интерфейсы. Операционная эффективность. Компании будут искать резервы внутри — пересматривать процессы, сокращать издержки, автоматизировать рутину.

Компании будут искать резервы внутри — пересматривать процессы, сокращать издержки, автоматизировать рутину. Новые источники финансирования. Примеры вроде токенизации портфеля, как это сделано в «А-Лизинг», показывают, что рынок начинает использовать более гибкие инструменты привлечения капитала.

— Таким образом, ESG — это не про отчеты и галочки. Это про то, как бизнес может адаптироваться к меняющимся условиям, сохранить клиента, привлечь инвестора и выстроить стратегию, которая не разваливается при первом же внешнем шоке. В условиях, когда рынок больше не растет сам по себе, именно такие подходы становятся реальным конкурентным преимуществом.

Компании, инвестирующие в устойчивые и стратегически выверенные направления, растут быстрее и качественнее. А значит — именно они будут формировать будущее отрасли, — резюмирует директор «А-Лизинг» Рустем Исмагилов.