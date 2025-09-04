|
Лизинг в 2025: куда движется рынок и как расти в период замедления
Рынок лизинга в Беларуси замедлился. После впечатляющего скачка в 2024 году, когда объёмы нового бизнеса выросли почти на 50%, в первом полугодии 2025 прирост составил скромные 5%. Однако для аналитиков это, скорее, не сигнал тревоги, а маркер начала этапа зрелости рынка. Главный вопрос теперь: за счет чего лизинговые компании смогут сохранять темп, работать эффективнее и укреплять позиции? И не менее важно: чего ждать от второго полугодия? Удержится ли рынок на плаву или начнется перераспределение долей и спроса?
На все эти вопросы отвечает директор компании «А-Лизинг» Рустем Исмагилов и научная статья, написанная в его соавторстве c Сергеем Дубковым и Александром Дудкиным,
Ниже мы приводим основные выводы и идеи автора и поясняем, как они могут быть полезны на практике.
Как «А-Лизинг» растет на фоне замедления рынка
Результаты первого полугодия позволяют оценить эффективность предложенной Рустемом Исмагиловым стратегии.
На фоне общего замедления темпов в отрасли «А-Лизинг» продемонстрировал рост нового бизнеса на 36%. Общий объём новых договоров компании достиг 159,2 млн BYN — против 116,9 млн за тот же период в 2024 году.
Особенно заметна динамика в корпоративном сегменте: объёмы сделок с юридическими лицами выросли более чем на 50%, а доля компании в этом сегменте увеличилась до 6,1%. В рознице рост оказался скромнее — около 3%, но здесь важно другое: «А-Лизинг» сумел удержать результаты прошлого года, когда фиксировался всплеск, и даже немного укрепить позиции.
Также выросло количество заключённых сделок — почти 2000 договоров за полугодие. Это говорит не только о расширении клиентской базы, но и о стабильности спроса со стороны малого и среднего бизнеса.
В то время, как другие участники рынка фиксируют спад в отдельных сегментах, «А-Лизинг» показал +36%. Разбираемся — в чем здесь секрет.
ESG как фактор ускорения
В центре внимания Рустема Исмагилова — использование ESG-принципов. Что это такое? ESG — это сокращение от Environmental, Social и Governance. Проще говоря, речь идет о внимании к людям (сотрудникам, клиентам, обществу), корпоративном управлении компанией и экологической ответственности. Это подход, при котором бизнес ориентируется не только на прибыль, но и на долгосрочные последствия своих действий — для среды, рынка и отношений с клиентами.
Именно такие подходы, по мнению директора «А-Лизинг», становятся фактором устойчивого роста — особенно в условиях, когда внешний рынок замедляется, а клиенты все чаще выбирают не просто цену, а прозрачность и надежность.
Куда двигаться дальше
Как подчеркивает авторский коллектив Рустема Исмагилова, Сергея Дубкова и Александра Дудкина: «Переход от декларации к практической ESG-реализации стал для лизингодателей точкой роста».
Использованная в научной статье статистика показывает, что компании, вовремя встроившие экологические, социальные и управленческие принципы в работу, повышают доверие клиентов и инвесторов, снижают издержки и повышают управляемость рисков.
Среди ключевых точек, куда c максимальной эффективностью встраиваются ESG-принципы, Рустем Исмагилов выделяет следующие:
— Важно не просто разработать ESG-стратегию, а вшить ее в процессы. Когда каждый департамент: от IT до клиентского сервиса, — понимает, как его работа влияет на устойчивость компании, это начинает работать на всех уровнях.
Если ESG-практика поддерживается на уровне совета директоров и параллельно встроена в ежедневные процессы — это работает. Если остается формальностью — тратит ресурсы без эффекта, — резюмирует Рустем Исмагилов.
Кроме того, авторы статьи дают и более практические рекомендации для самих лизингодателей. В частности:
— Рынок стал достаточно зрелым, чтобы ESG стал фактором выбора не только для инвесторов, но и для клиентов. Побеждать будут те, кто готов думать на 3−5 лет вперед, — подытоживает Рустем Исмагилов.
Тренды на второе полугодие 2025 года
На основе как рыночных данных, так и выводов из исследования, можно выделить несколько трендов, которые будут формировать второе полугодие 2025 года:
— Таким образом, ESG — это не про отчеты и галочки. Это про то, как бизнес может адаптироваться к меняющимся условиям, сохранить клиента, привлечь инвестора и выстроить стратегию, которая не разваливается при первом же внешнем шоке. В условиях, когда рынок больше не растет сам по себе, именно такие подходы становятся реальным конкурентным преимуществом.
Компании, инвестирующие в устойчивые и стратегически выверенные направления, растут быстрее и качественнее. А значит — именно они будут формировать будущее отрасли, — резюмирует директор «А-Лизинг» Рустем Исмагилов.
