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Новогодний пробег: ивьевчане отличились в личном первенстве

17.12.2019 — Новости Спорта | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

13-14 декабря в г. Гродно состоялась Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР Гродненской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Борьба на дорожках и в секторах была очень упорной. В итоге команда ДЮСШ Ивьевского района заняла четвертое место (90 очков), пропустив вперед СДЮШОР №1 г. Волковыск (94 очка), СДЮШОР №2 г. Гродно (91 очко) и СДЮШОР №3 г. Слоним (91 очко).

Новогодний пробег: ивьевчане отличились в личном первенстве

Новогодний пробег: ивьевчане отличились в личном первенстве

Новогодний пробег: ивьевчане отличились в личном первенстве

В личном первенстве отличились: Алеся Громова (тренер В. С. Валюк) дважды становилась бронзовым призером на дистанциях 1500 м и 3000 м. Даниил Ходарцевич (тренер В. С. Валюк) занял третье место в толкании ядра. Константин Ермакович (тренер В. Я. Майсей) завоевал первое место в прыжках в высоту. Игорь Ашейчик (тренер Г. В. Козлов) завоевал серебряную награду в прыжках с шестом. Яна Писарь (тренер Г. В. Козлов) заняла третье место в беге на 60 м. Не было равных Ксении Лобач (тренер Г. В. Козлов) в заходах на 2000м и 3000 м спортивной ходьбой – две золотые награды. В упорной борьбе в женском многоборье Ксения Балабанова (тренер Г. В. Козлов) завоевала золотую медаль.

Победители и призеры были награждены дипломами и медалями управления спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Г.Козлов.

 
Теги: Гродно
 
 
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13-14 декабря в г. Гродно состоялась Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР Гродненской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. Борьба на дорожках и в...
 
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