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17.12.2019 13:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Серия А ответила на критику своей кампании по борьбе с расизмом.

Вчера лига в рамках новой инициативы представила три картины, на которых изображены обезьяны, их нарисовал художник Симоне Фугадзотто.

По словам художника, он выбрал обезьян для разговора о расизме, поскольку они являются метафорой человеческих существ.

«Настоящее искусство – это провокация. Идея творчества Фугадзотто заключается в том, что тот, кто скандирует расистские кричалки, сам деградирует до уровня обезьяны.

Серия А решила, что каждый год новый художник будет по-разному интерпретировать ущерб, нанесенный расизмом.

Фугадзотто, который был свидетелем нападок на Кулибали на «Сан-Сиро», создал провокационную работу, где обезьяны – это на самом деле фанаты-расисты», – говорится в заявлении лиги. 

Серия А представила картины с обезьянами для кампании по борьбе с расизмом

В Италии запустили арт-кампанию по борьбе с расизмом. Это инсталляция с обезьянами

 
 
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Серия А ответила на критику своей кампании по борьбе с расизмом.
 
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