Артем Милевский: «Не нравится VAR. Но есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» поделился мнением о VAR .

- Не кажется ли, что VAR губит футбол?

– Мне тоже не нравится VAR. Но, например, есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси, когда мы пытались доказать судье, попал ли мяч в руку. В таких ситуациях он нужен. Мне не нравится, но считаю, что это важное приобретение для футбола, – сказал Милевский.