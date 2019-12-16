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Артем Милевский: «Не нравится VAR. Но есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси»
17.12.2019 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо»
- Не кажется ли, что VAR губит футбол?
– Мне тоже не нравится VAR. Но, например, есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси, когда мы пытались доказать судье, попал ли мяч в руку. В таких ситуациях он нужен. Мне не нравится, но считаю, что это важное приобретение для футбола, – сказал Милевский.
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