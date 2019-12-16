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Артем Милевский: «Не нравится VAR. Но есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси»

17.12.2019 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о VAR.

- Не кажется ли, что VAR губит футбол?

– Мне тоже не нравится VAR. Но, например, есть такие ситуации, которые даже были в чемпионате Беларуси, когда мы пытались доказать судье, попал ли мяч в руку. В таких ситуациях он нужен. Мне не нравится, но считаю, что это важное приобретение для футбола, – сказал Милевский.

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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением о VAR.
 
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