Директор «Ислочи»: «Строительство стадиона в Заславле находится на стадии мечтаний. Проектные работы оценивают в 1 млн долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Директор Сергей Мельников рассказал о том, на какой стадии находится строительство стадиона в Заславле.

— За последние годы «Ислочь» окрепла в инфраструктурном плане: появилась женская команда, увеличилось число воспитанников собственной ДЮСШ, создается тренировочная база в поселке Большевик. Ходят также слухи о строительстве стадиона в Заславле…

— У клуба высокий потенциал. Хоть у нас по-прежнему нет своего стадиона, зато в скором времени появится тренировочная база. Это будет площадка для нашей женской команды и детско-юношеской школы. На данном этапе в Большевике подготовлено основание под искусственное покрытие, но укладывать газон будем уже весной.

Если говорить о строительстве полноценного стадиона, то скорее всего это будет площадка в Заславле.

«Ислочь» давно мечтает о том, чтобы где-то осесть и подпитываться местными болельщиками. Аренда стадиона на Маяковского не всегда дает много зрителей. Строительство заславской арены пока находится на стадии предположений и мечтаний. Место для стадиона уже определено, а проектные работы эксперты оценивают в миллион долларов, – сказал Мельников.