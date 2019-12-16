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Директор «Ислочи»: «Строительство стадиона в Заславле находится на стадии мечтаний. Проектные работы оценивают в 1 млн долларов»
17.12.2019 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Директор
— За последние годы «Ислочь» окрепла в инфраструктурном плане: появилась женская команда, увеличилось число воспитанников собственной ДЮСШ, создается тренировочная база в поселке Большевик. Ходят также слухи о строительстве стадиона в Заславле…
— У клуба высокий потенциал. Хоть у нас по-прежнему нет своего стадиона, зато в скором времени появится тренировочная база. Это будет площадка для нашей женской команды и детско-юношеской школы. На данном этапе в Большевике подготовлено основание под искусственное покрытие, но укладывать газон будем уже весной.
Если говорить о строительстве полноценного стадиона, то скорее всего это будет площадка в Заславле.
«Ислочь» давно мечтает о том, чтобы где-то осесть и подпитываться местными болельщиками. Аренда стадиона на Маяковского не всегда дает много зрителей. Строительство заславской арены пока находится на стадии предположений и мечтаний. Место для стадиона уже определено, а проектные работы эксперты оценивают в миллион долларов, – сказал Мельников.
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