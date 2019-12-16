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Украинский журналист Цыганык: «Хобленко в ближайшее время станет игроком «Днепр-1»
17.12.2019 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».
«Сваток должен перейти в «Днепр-1». Также игроком команды в ближайшее время станет Алексей Хобленко», – сказал Цыганык в эфире «
Напомним, Хобленко забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах чемпионата Беларуси.
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Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».
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