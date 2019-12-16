Украинский журналист Цыганык: «Хобленко в ближайшее время станет игроком «Днепр-1»

Источник материала: Tribuna.com

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что нападающий брестского «Динамо» Алексей Хобленко в ближайшее время перейдет в «Днепр-1».

«Сваток должен перейти в «Днепр-1». Также игроком команды в ближайшее время станет Алексей Хобленко», – сказал Цыганык в эфире « Цыганык LIVE ».

Напомним, Хобленко забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 25 матчах чемпионата Беларуси.

в нынешнем сезоне после 18-и туров занимает восьмое место в премьер-лиге Украины, набрав 18 очков.



