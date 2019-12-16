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Испанский политик Гираута: «Прошу «Реал» не выходить на класико. Сепаратисты планируют использовать этот матч»
17.12.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Испанский политик Хуан Карлос Гираута призвал «Реал» не выходить на поле в матче
«Сепаратисты однозначно планируют использовать класико, чтобы отправить свое сецессионистское послание миллионам футбольных болельщиков.
«Демократическое цунами» (радикальное движение сторонников независимости Каталонии – прим.) – это не шутка. Они опасны и будут стремиться транслировать свою пропаганду с помощью этого матча.
Многие из нас находятся в изгнании (Гираута родился в Барселоне – прим.), нам пришлось покинуть Каталонию.
Я смиренно прошу
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Испанский политик Гираута: «Прошу «Реал» не выходить на класико. Сепаратисты планируют использовать этот матч»
Испанский политик Хуан Карлос Гираута призвал «Реал» не выходить на поле в матче Ла Лиги против «Барселоны» из-за ситуации в Каталонии.
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