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Испанский политик Гираута: «Прошу «Реал» не выходить на класико. Сепаратисты планируют использовать этот матч»

17.12.2019 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Испанский политик Хуан Карлос Гираута призвал «Реал» не выходить на поле в матче Ла Лиги против «Барселоны» из-за ситуации в Каталонии.

«Сепаратисты однозначно планируют использовать класико, чтобы отправить свое сецессионистское послание миллионам футбольных болельщиков.

«Демократическое цунами» (радикальное движение сторонников независимости Каталонии – прим.) – это не шутка. Они опасны и будут стремиться транслировать свою пропаганду с помощью этого матча.

Многие из нас находятся в изгнании (Гираута родился в Барселоне – прим.), нам пришлось покинуть Каталонию.

Я смиренно прошу «Реал» не выходить на класико, даже если это будет стоить им трех очков», – сказал Гираута.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь

«Не хотим жить в такой репрессивной стране». Каталонец – о протестах, «Барсе» и Хави

 
 
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Испанский политик Хуан Карлос Гираута призвал «Реал» не выходить на поле в матче Ла Лиги против «Барселоны» из-за ситуации в Каталонии.
 
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