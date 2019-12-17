День в истории: выездная победа над «Эвертоном»

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Именно с таким стремлением наша дружина улетела в Ливерпуль, на матч заключительного тура группового раунда Лиги Европы-2009/10. Причем на тот момент обладатели обеих путевок в 1/16 финала были известны - португальская «Бенфика» (12 очков) и английский «Эвертон» (9). БАТЭ же предстояло вести заочную борьбу с греческим АЕКом за престижную третью позицию (по 4 балла).

Ровно десять лет назад, 17 декабря 2009-го, на газон 40-тысячного «Гудисон Парка» тренерский штаб Виктора Ганчаренко отправил следующий состав:

Веремко - Юревич, Шитов, Сосновский, Бордачев - Лихтарович (к) (Павлов, 56), А.Володько - Кривец, Родионов, Нехайчик (Булыга, 82) - Скавыш (Гоарян, 74).

«Ириски» в преддверии важных поединков премьер-лиги отрядили на поле преимущественно молодежь, от которой шотландский рулевой Дэвид Мойес ожидал демонстрации лучших качеств. Состав укрепили несколько опытных исполнителей, в частности, защитник Хибберт и нигерийский форвард Якубу.

Ливерпульцы точно превосходили оппонентов в физической и психологической свежести. Впрочем, борисовчане отыскали нужные контраргументы и увезли с Туманного Альбиона три очка, добыв викторию на нервах, воле и мастерстве своих лидеров.

Сама игра с обеих сторон оказалась далекой от идеала. «Эвертон» действовал, как и подобает наспех скроенной команде: ровно, стабильно, надежно сзади, но без изысков в атаке. Белорусы выглядели предпочтительнее, хотя долгое время не создавали реальных угроз.

Зато после перерыва методично усиливали давление. Гол явно назревал. На 62-й минуте гости благодаря прессингу отвоевали мяч. Сергей Кривец отпасовал Павлу Нехайчику, который, набрав скорость, обыграл рванувшего наперерез вратаря и с острого угла целил в опустевший створ. Увы, в последнюю секунду удар заблокировал защитник.

Спустя почти четверть часа спасать "синих" было уже некому - цели достиг дальний низовой выстрел Александра Юревича, кстати, прежде не отличавшегося в официальных встречах за БАТЭ.

То противостояние запомнилось не только статусной викторией наших ребят - вскоре председатель правления клуба Анатолий Капский озвучил в комментариях знаменательную идею: «Болельщики не раз выражали желание, чтобы в Борисове появилась более вместительная арена. Разговаривали по этому поводу с руководством города и области. Планируем выступить с инициативой постройки стадиона на 12-15 тысяч мест, где можно проводить международные матчи на уровне групповых турниров. Пускай это будет не самый дорогой объект, но удобный и функциональный. В Европе таких достаточно. Например, «Людски врт» в Словении, арены немецкого «Майнца», голландского АЗ. Такое сооружение будет полезно и национальной сборной. Мне кажется, наш город это заслужил».

И через всего четыре года стадион-красавец был возведен.