|
В Москве у бизнесмена Гуцериева, который мог стать инвестором «Динамо», проходят обыски
18.12.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает
Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил
Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.
Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ «Ленте.ру» не удалось получить.
Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.
«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева, передает Telegram-канал
Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.
Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.
Напомним, Михаил Гуцериев ранее фигурировал в списке инвесторов, которые могли прийти в минское «Динамо». В октябре сообщалось, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)