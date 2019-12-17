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В Москве у бизнесмена Гуцериева, который мог стать инвестором «Динамо», проходят обыски

18.12.2019 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела о неуплате налогов и хищениях, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, речь идет о выемке документов.

Обыски проводят сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в квартире Гуцериева в районе Хамовники и офисах нескольких компаний.

Официального подтверждения информации об обысках в СКР и ФСБ «Ленте.ру» не удалось получить.

Бизнесмена подозревают в контрабанде 130 тысяч тонн нефти, нелегально вывезенных за границу. Поставки шли в Турцию и страны Евросоюза. Ущерб оценивается в более чем два миллиарда рублей.

«Группа САФМАР» опровергла информацию об обысках у Гуцериева, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Сам бизнесмен также отрицает проведение обысков. Об этом Гуцериев заявил РЕН ТВ.

Согласно оценке Forbes рейтинг десяти самых богатых семейных кланов России в пятый раз возглавил клан Михаила Гуцериева. Общее состояние семьи оценено в 5,65 миллиарда долларов.

Напомним, Михаил Гуцериев ранее фигурировал в списке инвесторов, которые могли прийти в минское «Динамо». В октябре сообщалось, что бизнесмен готов взять клуб. Однако на данный момент о заключении сделки ничего неизвестно.

 
 
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В московской квартире и в офисах главы «Группы САФМАР» Михаила Гуцериева идут обыски.
 
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