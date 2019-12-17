В Борисовском государственном колледже считают: настольный теннис - это здоровье и хорошее настроение!

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В него с азартом играют все, кто любит спорт и заботится о своем здоровье. Даже люди старшего поколения предпочитают поддерживать форму именно посредством настольного тенниса, так как в него играть легко и комфортно. Этот вид спорта нравится не только сильному полу, но и нашим очаровательным девушкам.

Настольный теннис - доступный, увлекательный вид спорта, он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить, является мало затратным видом спорта. Недорогой инвентарь и экипировка, небольшой размер площадки позволяют играть в настольный теннис на любых площадях, где можно разместить стол для игры. Настольный теннис привлекает большое число тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни.

На протяжении трех лет сборная команда УО «Борисовский государственный колледж» занимает в соревнованиях по настольному теннису первое место и является лидером среди команд Минской области.

14 декабря в г. Слуцке прошло первенство Минской области по настольному теннису среди учащихся профессионально-технического и среднего специального образования. Сборная команда БГК юношей в составе Данилы Батюта (группа 305а), Дмитрия Берегенько (группа 202м), Никиты Вербицкого (группа 101м) заняла первое общекомандное место. Д. Батюта в личном зачете занял первое место и в течение трех лет признан лучшим игроком Минской области. Среди девушек учащаяся 11д группы Анастасия Галякевич в личном зачете заняла первое место, а сборная команда девушек БГК в составе Анастасии Галякевич (группа 11д), Анастасии Бойко (группа 23н), Дарьи Царенок (группа 41д) заняла третье общекомандное место.

Успех команды Борисовского государственного колледжа – это общая и специальная техническая и тактическая подготовка. Также важной частью тренировочного процесса является психологическая подготовка учащихся, цель которой – развитие и стабилизация индивидуальных качеств и способностей, обеспечивающих в конечном итоге надежность и успешное выступление на ответственных соревнованиях.

В перспективе на 2020/2021 учебный год планируем удержать лидирующее положение, принять участие в первенстве Минской области и достойно выступить на республиканских соревнованиях по настольному теннису.

Т.И. ЗАЙЦЕВА, преподаватель физической культуры и здоровья БГК