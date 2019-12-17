ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Борисовском государственном колледже считают: настольный теннис - это здоровье и хорошее настроение!

18.12.2019 — Новости Спорта | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В него с азартом играют все, кто любит спорт и заботится о своем здоровье. Даже люди старшего поколения предпочитают поддерживать форму именно посредством настольного тенниса, так как в него играть легко и комфортно. Этот вид спорта нравится не только сильному полу, но и нашим очаровательным девушкам.

Настольный теннис - доступный, увлекательный вид спорта, он развивает волю, реакцию, выносливость, умение мыслить, является мало затратным видом спорта. Недорогой инвентарь и экипировка, небольшой размер площадки позволяют играть в настольный теннис на любых площадях, где можно разместить стол для игры. Настольный теннис привлекает большое число тех, кто любит спорт и здоровый образ жизни.

 На протяжении трех лет сборная команда УО «Борисовский государственный колледж» занимает в соревнованиях по настольному теннису первое место и является лидером среди команд Минской области.

 14 декабря в г. Слуцке прошло первенство Минской области по настольному теннису среди учащихся профессионально-технического и среднего специального образования. Сборная команда БГК юношей в составе Данилы Батюта (группа 305а), Дмитрия Берегенько (группа 202м), Никиты Вербицкого (группа 101м) заняла первое общекомандное место. Д. Батюта в личном зачете занял первое место и в течение трех лет признан лучшим игроком Минской области. Среди девушек учащаяся 11д группы Анастасия Галякевич в личном зачете заняла первое место, а сборная команда девушек БГК в составе Анастасии Галякевич (группа 11д), Анастасии Бойко (группа 23н), Дарьи Царенок (группа 41д) заняла третье общекомандное место.

   Успех команды Борисовского государственного колледжа – это общая и специальная техническая и тактическая подготовка. Также важной частью тренировочного процесса является психологическая подготовка учащихся, цель которой – развитие и стабилизация индивидуальных качеств и способностей, обеспечивающих в конечном итоге надежность и успешное выступление на ответственных соревнованиях.

В перспективе на 2020/2021 учебный год планируем удержать лидирующее положение, принять участие в первенстве Минской области и достойно выступить на республиканских соревнованиях по настольному теннису.

Т.И. ЗАЙЦЕВА, преподаватель физической культуры и здоровья БГК

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настольный теннис по праву называют любимым видом спорта люди любого возраста.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Стасевич и Маевский провели по 50 официальных матчей в 2019 году. Больше всех среди белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика