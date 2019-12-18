Фанаты «Барсы» во время класико призвали испанские власти освободить каталонских политзаключенных

Источник материала: Tribuna.com

Болельщики «Барселоны» провели акцию протеста на матче с «Реалом» в Ла Лиге.

Фанаты выложили на стадионе «Камп ноу» огромный флаг Испании и разместили баннеры: «Испания, сядь и поговори», «Свободу».

Кроме того, тысячи болельщиков скандировали политические кричалки, требуя независимости Каталонии и призывая испанские власти освободить политзаключенных.

Ранее группа Tsunami Democràtic, выступающая за независимость Каталонии, ранее призвала болельщиков поднять плакаты «Sit and talk» после окончания гимна «Барсы» и до начала игры.

Лозунг «Sit and talk» неоднократно встречался ранее на акциях протеста в Барселоне, например, на демонстрации в октябре этого года в связи с вынесением Верховным судом приговора каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.

Такой лозунг, в частности, был направлен в адрес премьер-министра Испании Педро Санчеса, который несколько раз отказывался разговаривать по телефону с главой каталонского Женералитета.

Добавим, что судья приостанавливал класико из-за того, что болельщики бросали на поле мячи.