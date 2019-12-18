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Микульчик о 15-ти поражениях «Лиды» подряд: «Причина? Я не знаю в чем. Может, кто-то команду проклял»

18.12.2019 23:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик подвел итог матча с «Пинскими ястребами» (0:3).

«По игре, как ни странно, один из лучших матчей за последнее время. Начиная с первого периода хорошо владели шайбой и инициатива была на нашей стороне. Создали уйму моментов, уйму! Но ничего не забили.

Причина? Я не знаю в чем. Может, кто-то команду проклял, может такой уровень наших нападающих. И наоборот, там где владели шайбой – то пас через спину отдают чужому игроку, то подбор проигрывают. Две ошибки – и нас наказывают. Не сказать, что было много моментов возле наших ворот – Ваня Поляков простоял первый период полностью холодным. Может, и поэтому пропустили.

Есть проблемы у нас, конечно, руководство в курсе. Столько матчей проигрывать... пусть решает руководство. Может, тренера надо поменять – вдруг решатся эти проблемы. Они на их совести, так что как решат, так решат. И то, и то будет правильно, потому что нужно что-то менять», – сказал Микульчик.

Напомним, «Лида» проиграла 15 игр подряд.

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Главный тренер «Лиды» Павел Микульчик подвел итог матча с «Пинскими ястребами» (0:3).
 
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