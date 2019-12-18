|
Зидан о 0:0 в класико: «Хорошая игра. «Реал» должен быть доволен»
19.12.2019 02:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
«Мы сыграли хороший матч, достаточно серьезный, против хорошей команды.
Игра получилась хорошей, просто не хватало голов. Но в целом мы должны быть довольны», – сказал Зидан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью с «Барселоной».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)