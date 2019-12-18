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Зидан о 0:0 в класико: «Хорошая игра. «Реал» должен быть доволен»

19.12.2019 02:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью с «Барселоной».

«Мы сыграли хороший матч, достаточно серьезный, против хорошей команды.

Игра получилась хорошей, просто не хватало голов. Но в целом мы должны быть довольны», – сказал Зидан.

В класико протесты затмили футбол: перед матчем – драка болельщиков, игру приостановили из-за шаров на поле

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал нулевую ничью с «Барселоной».
 
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