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БАТЭ: «Клуб вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед»
19.12.2019 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Официальный сайт БАТЭ прокомментировал
«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан – и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям.
Ну а БАТЭ вместе с преданными болельщиками вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед.
Искренне благодарим Алексея Багу за вклад в достижения «желто-синих», который всегда будем помнить и ценить», – сообщает официальный сайт БАТЭ.
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БАТЭ: «Клуб вступает в новый этап развития, совершает определенную перезагрузку и с уверенностью, оптимизмом смотрит вперед»
Официальный сайт БАТЭ прокомментировал отставку главного тренера Алексея Баги.
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