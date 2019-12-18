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Байдачный – Аршавину: «Похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов. Но чемпионат СССР в прошлом»
19.12.2019 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный белорусский тренер
«Ну, это, наверное, воспоминание о прошлом у Андрея – создать чемпионат СССР. Если в хоккее это удалось, то в футболе не пройдет. Национальные чемпионаты дают право участвовать в еврокубках. В данном случае это будет нереально. У каждого клуба есть амбиции. Попав в чемпионат России, где более сильные команды, они не смогут завоевывать ведущие позиции. В результате может и интерес пропасть, потому что клубы не будут играть в еврокубках. Я думаю, что эта идея сложная для реализации.
Во-вторых, это скажется на сборных. Можно сказать, что все будет похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов, и это все хорошо. Но чемпионат СССР в прошлом», – сказал Байдачный.
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Байдачный – Аршавину: «Похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов. Но чемпионат СССР в прошлом»
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