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Байдачный – Аршавину: «Похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов. Но чемпионат СССР в прошлом»

19.12.2019 16:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о расширении чемпионата России по футболу за счет клубов из Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Напомним, что такую идею недавно озвучил Андрей Аршавин.

«Ну, это, наверное, воспоминание о прошлом у Андрея – создать чемпионат СССР.  Если в хоккее это удалось, то в футболе не пройдет. Национальные чемпионаты дают право участвовать в еврокубках. В данном случае это будет нереально. У каждого клуба есть амбиции. Попав в чемпионат России, где более сильные команды, они не смогут завоевывать ведущие позиции. В результате может и интерес пропасть, потому что клубы не будут играть в еврокубках. Я думаю, что эта идея сложная для реализации.

Во-вторых, это скажется на сборных. Можно сказать, что все будет похоже на отказ от суверенитета. Я понимаю, что есть дружба народов, и это все хорошо. Но чемпионат СССР в прошлом», – сказал Байдачный.

Андрей Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Беларуси, Азербайджана и Казахстана, вернуться к формату СССР»

 
 
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Известный белорусский тренер Анатолий Байдачный поделился мнением о расширении чемпионата России по футболу за счет клубов из Казахстана, Азербайджана и...
 
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