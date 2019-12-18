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Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Преследование наших спортсменов никогда не закончится»
19.12.2019 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных соревнованиях политический подтекст.
«Я говорил год назад, что перед
Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет.
Мы не могли не подписаться под соглашениями с WADA, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования» – заявил Валуев.
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных...
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