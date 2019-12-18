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Николай Валуев: «WADA – политическая дубина. Преследование наших спортсменов никогда не закончится»

19.12.2019 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных соревнованиях политический подтекст.

«Я говорил год назад, что перед Олимпиадой, учитывая все юридические процедуры, которые потребуют время, WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование российских спортсменов.

Это будет всегда, никогда это не закончится. WADA – это политическая дубина, это все моветон. Как решили, так и будет.

Мы не могли не подписаться под соглашениями с WADA, они подписаны всеми вплоть до МОК. Но МОК сегодня умывает руки, а мы обязаны исполнять требования» – заявил Валуев.

Денис Лебедев о решении WADA: «Над нами издеваются как хотят. Почему наши чиновники не могут привести в чувства этих ребят?»

Бронзовый призер ЧМ-2019 Максим Бабанин — о решении WADA: «Мы спели гимн, сняли его на видео и отправили Путину. Пока ответа не получили»

 
 
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Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы РФ Николай Валуев видит в решении WADA отстранить Россию на четыре года от участия в крупных спортивных...
 
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