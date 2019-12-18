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Аленичев — кандидат на пост главного тренера минского «Динамо» («СЭ»)
19.12.2019 19:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно «Спорт-Экспрессу», российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо».
Столичный клуб рассматривает кандидатуру 47-летнего специалиста, последним местом работы которого был «Енисей».
Нынешний тренер бело-синих Сергей Гуренко, по всей видимости, покинет свой пост.
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Как стало известно «Спорт-Экспрессу», российский специалист Дмитрий Аленичев может возглавить минское «Динамо».
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