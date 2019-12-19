|
Инвестор «Дняпра» Тельпук: «Решение еще не принял. Позвоните в январе»
20.12.2019 11:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный инвестор могилевского «Дняпра» бизнесмен Владимир Тельпук дал корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу краткий комментарий относительно дел клуба.
«Пока ничего сказать не могу. Решение еще не принял. Позвоните в январе», – сказал Тельпук.
Напомним, судьба вылетевшей в первую лигу команды повисла на волоске, поскольку
По сведениям
Что?! Здесь букмекер дает 100 рублей на беспроигрышную первую ставку
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)