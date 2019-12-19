Инвестор «Дняпра» Тельпук: «Решение еще не принял. Позвоните в январе»

Источник материала: Tribuna.com

Главный инвестор могилевского «Дняпра» бизнесмен Владимир Тельпук дал корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу краткий комментарий относительно дел клуба.

«Пока ничего сказать не могу. Решение еще не принял. Позвоните в январе», – сказал Тельпук.

Напомним, судьба вылетевшей в первую лигу команды повисла на волоске, поскольку оказалось , что у клуба задолженности составляют более 400 тысяч долларов.

По сведениям «Прессбола» , «Днепр» заявится во вторую лигу, где будет играть своими воспитанниками. Что будет с , в который инвестирует Тельпук, пока непонятно.