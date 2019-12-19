Дмитрий Губерниев: «Где товарищ Сталин был в первые три дня войны? Он зассал и никуда не высовывался»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью Sports.ru о своем отношении к Великой Отечественной войне.

«Я очень люблю военную литературу, историю Великой Отечественной войны. Обычно читаю несколько книг одновременно.

Мой друг Леонид Млечин делает очень качественную публицистику. Понятно, что читаю Радзинского, окопную прозу, лейтенантскую прозу, Астафьева... Даже Бондарева из того, что в свое время было разрешено. С интересом читаю и заочно полемизирую с Суворовым и историком Солониным.

Я хочу разобраться в этой войне. Почему? Как? Что за пакт о ненападении? Иногда я слышу, будто бы мы что-то отсрочили, подписавшись с Гитлером. Улыбаться в ответ не приходится, потому что история слишком трагична; но задуматься впору.

ВОВ имеет для меня значение: у меня воевал и погиб дед – первый муж моей бабушки. Я хочу понять, почему мы так много позволили врагу, почему потеряли миллионы людей. Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор.

На 9 мая я всегда выпиваю рюмку водки, хотя не люблю ее. Как правило, я работаю в этот день – то хоккей, то вот ездил в Питер на соревнования детей. Первый раз в жизни был 9 мая в несгибаемом городе.

Блокада меня очень волнует. Я не забуду, как уже журналистом ехал на соревнования в поезде – на какую-то регату в Литву. Мы сидели с питерским тренером, на столе остались крошки печенья – он их собрал и съел: я блокадник.

Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался», – поделился Губерниев.