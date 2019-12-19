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Ковальчук может стать главным тренером брестского «Динамо» («Прессбол»)
20.12.2019 18:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», новым главным тренером брестского «Динамо» может стать Сергей Ковальчук.
В минувшем сезоне белорусский специалист занимал в клубе должность спортивного директора.
Ковальчук уже работал наставником брестчан, в частности, под его руководством команда выиграла Кубок Беларуси-2018.
Приоритетным кандидатом на пост рулевого «Динамо» ранее считался Олег Дулуб.
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По сведениям «Прессбола», новым главным тренером брестского «Динамо» может стать Сергей Ковальчук.
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