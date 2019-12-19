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Буйницкий попал в сферу интересов «Авангарда» (belarushockey.com)
20.12.2019 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщалось ранее, белорусский форвард Дмитрий Буйницкий покинул «Металлург» из Магнитогорска.
По информации belarushockey.com, нападающий сборной Беларуси попал в сферу интересов омского «Авангарда».
В текущем форвард сыграл за «Металлург» 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
В декабре Буйницкий в составе национальной сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трех матчах Дмитрий набрал 3 (1+2) результативных балла.
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Как сообщалось ранее, белорусский форвард Дмитрий Буйницкий покинул «Металлург» из Магнитогорска.
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