Буйницкий попал в сферу интересов «Авангарда» (belarushockey.com)

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, белорусский форвард Дмитрий Буйницкий покинул «Металлург» из Магнитогорска.

По информации belarushockey.com, нападающий сборной Беларуси попал в сферу интересов омского «Авангарда».

В текущем форвард сыграл за «Металлург» 9 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В декабре Буйницкий в составе национальной сборной Беларуси стал победителем Турнира шести наций в Венгрии. В трех матчах Дмитрий набрал 3 (1+2) результативных балла.