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Алексей Бага: «Тренеры из трех лучших команд были уволены? Эта ситуация характеризует футбольное хозяйство Беларуси»
24.12.2019 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о том, что все главные тренеры из команд-призеров чемпионата Беларуси 2019 года были уволены.
— Тренеры трех лучших команд прошлого сезона в чемпионате Беларуси тоже потеряли работу. По слухам, отправлен в отставку может быть и наставник минского
— Эта ситуация характеризует определенным образом футбольное хозяйство Беларуси. Руководителями движет слепое желание добиться результата здесь и сейчас.
Но даже люди, которые становятся чемпионами, — тот же
К своему уходу был готов. Спокойно отнесся.
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