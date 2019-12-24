Алексей Бага: «Тренеры из трех лучших команд были уволены? Эта ситуация характеризует футбольное хозяйство Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший тренер БАТЭ Алексей Бага поделился мнением о том, что все главные тренеры из команд-призеров чемпионата Беларуси 2019 года были уволены.

— Тренеры трех лучших команд прошлого сезона в чемпионате Беларуси тоже потеряли работу. По слухам, отправлен в отставку может быть и наставник минского Сергей Гуренко.

— Эта ситуация характеризует определенным образом футбольное хозяйство Беларуси. Руководителями движет слепое желание добиться результата здесь и сейчас.

Но даже люди, которые становятся чемпионами, — тот же , не могли рассчитывать на продление сотрудничества. На мой взгляд, Марцел заслуживал того, чтобы остаться в брестском «Динамо».

К своему уходу был готов. Спокойно отнесся.

Сергей Ташуев сделал самый сильный за последние годы. Игра у команды была поставлена. В этом заслуга тренера. Футболисты «Шахтера» потеряли очки там, где не должны были этого делать. Плюс в еврокубках им выпал неприятный жребий в виде . Это и какие-то внутренние процессы в Солигорске не позволили Ташуеву остаться в команде, – сказал Бага.