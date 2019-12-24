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Артем Демков: «Хочется выиграть, чтобы настроение было хорошее»
24.12.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард минского
«Нам надо собраться и кровь из носа выиграть игру, потому что уже 10 игр проиграли. До этого проигрывали 11. Хочется выиграть, чтобы настроение было хорошее. А так...
Мы стараемся, сражаемся, ведем. Потом пропускаем – 3:1, 3:2. Вроде нормально. А потом игра заканчивается, а мы опять проиграли. Настроение ниже плинтуса», – сказал Демков на
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Форвард минского «Динамо» Артем Демков рассказал об атмосфере в команде.
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