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Михаил Мархель: «Возрастут ли шансы Шкурина попасть в сборную, если он перейдет в ЦСКА? Естественно» 

26.12.2019 22:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о тмо, возрастут ли шансы Ильи Шкурина попасть в национальную команде, если нападающий перейдет в ЦСКА.

– Если Шкурин попадет в ЦСКА, его шансы попасть в сборную возрастут?

– Естественно. Самое главное – это игровая практика. Мы будем очень внимательно следить в том числе за Шкуриным, в каком он будет состоянии. Если он на самом деле переходит в ЦСКА, будем общаться и с Виктором Михайловичем Гончаренко, обсуждать эти вопросы. Ни для кого двери не закрыты. Сейчас межсезонье, нужно контролировать все эти вещи. Будет мало официальных игр, – сказал Мархель.

Напомним, недавно стало известно о том, что Илья Шкурин может перейти в московский ЦСКА.

Позже появилась информация о том, что трансфер нападающего будет осуществлен не как футболиста «Энергетика», где он заканчивал сезон, а как игрока брестского «Динамо». Данная информация на сегодняшний момент не подтвердилась.

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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о тмо, возрастут ли шансы Ильи Шкурина попасть в национальную команде, если нападающий перейдет в ЦСКА.
 
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