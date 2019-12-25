Михаил Мархель: «Возрастут ли шансы Шкурина попасть в сборную, если он перейдет в ЦСКА? Естественно» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал о тмо, возрастут ли шансы Ильи Шкурина попасть в национальную команде, если нападающий перейдет в .

– Если Шкурин попадет в ЦСКА, его шансы попасть в сборную возрастут?

– Естественно. Самое главное – это игровая практика. Мы будем очень внимательно следить в том числе за Шкуриным, в каком он будет состоянии. Если он на самом деле переходит в ЦСКА, будем общаться и с Виктором Михайловичем Гончаренко, обсуждать эти вопросы. Ни для кого двери не закрыты. Сейчас межсезонье, нужно контролировать все эти вещи. Будет мало официальных игр, – сказал Мархель.

Напомним, недавно стало известно о том, что Илья Шкурин может перейти в московский ЦСКА.

Позже появилась информация о том, что трансфер нападающего будет осуществлен не как футболиста «Энергетика», где он заканчивал сезон, а как игрока брестского «Динамо». Данная информация на сегодняшний момент не подтвердилась.

Журналист Карпов: «Год назад Зайцев выкупил Шкурина за 40 тыс долларов, а сейчас продает в ЦСКА за 500 тыс евро»

Шкурин стал лучшим нападающим чемпионата Беларуси. Награду вручил Мархель

Лучшего снайпера ЧБ не просто так не позвали в сборную – летом у игрока случился конфликт с главным тренером

Михаил Мархель: «У Шкурина мало международного опыта. Делаем ставку на более опытных Лаптева, Скавыша, Лисаковича»