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Громыко станет игроком тульского «Арсенала» 1 января, «Шахтер» получит компенсацию
26.12.2019 21:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский полузащитник
Между «канонирами» и
Громыко в высшей лиге-2019 провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Часть сезона хавбек пропустил по решению тренерского штаба.
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Белорусский полузащитник Валерий Громыко присоединится к тульскому «Арсеналу» 1 января.
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