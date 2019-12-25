Громыко станет игроком тульского «Арсенала» 1 января, «Шахтер» получит компенсацию 

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский полузащитник Валерий Громыко присоединится к тульскому «Арсеналу» 1 января.

Между «канонирами» и «Шахтером» достигнута договоренность о выплате компенсации за подготовку футболиста.

Громыко в высшей лиге-2019 провел 10 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Часть сезона хавбек пропустил по решению тренерского штаба.