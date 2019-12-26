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В Лыще прошел турнир по шашкам и шахматам

27.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Лыще прошел турнир по шашкам и шахматам
22-го декабря в д. Лыще прошел традиционный рождественский турнир по шашкам и шахматам. Спортивный зал вместил более 20 любителей интеллектуальных игр. По итогам соревнований по шашкам первое место занял Иван Гриценя, второе — Андрей Пинчук, третье — Дмитрий Кисель.
В турнире по шахматам места распределились следующим образом: первое место занял — Степан Хлебус, второе и третье места разделили Даниил Лекунович и Александр Войтов.

23 февраля состоится очередной шахматный турнир, посвященный 30-летию с момента образования шахматно-шашечного клуба в Бобрике. Приглашаются все желающие!

Юрий Кисель.

 
 
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> 22-го декабря в д. Лыще прошел традиционный рождественский турнир по шашкам и шахматам. Спортивный зал вместил более 20 любителей интеллектуальных игр. По итогам...
 
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