В Лыще прошел турнир по шашкам и шахматам

Источник материала: Полесская правда



22-го декабря в д. Лыще прошел традиционный рождественский турнир по шашкам и шахматам. Спортивный зал вместил более 20 любителей интеллектуальных игр. По итогам соревнований по шашкам первое место занял Иван Гриценя, второе — Андрей Пинчук, третье — Дмитрий Кисель.

В турнире по шахматам места распределились следующим образом: первое место занял — Степан Хлебус, второе и третье места разделили Даниил Лекунович и Александр Войтов.

23 февраля состоится очередной шахматный турнир, посвященный 30-летию с момента образования шахматно-шашечного клуба в Бобрике. Приглашаются все желающие!

Юрий Кисель.