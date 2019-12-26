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В Лыще прошел турнир по шашкам и шахматам
27.12.2019 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
23 февраля состоится очередной шахматный турнир, посвященный 30-летию с момента образования шахматно-шашечного клуба в Бобрике. Приглашаются все желающие!
Юрий Кисель.
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