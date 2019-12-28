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Николай Ходасевич: «Это не Стасевича проблема — быть лучшим в 34 года. Это проблема нашего футбола не иметь альтернативы выбора среди нового поколения»
29.12.2019 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что награду лучшего футболиста Беларуси
«Стасевич действительно верно шел к лучшей форме на протяжении карьеры. К примеру, до отъезда из Борисова в 2010 году у него не было ни одной индивидуальной награды, хотя мы помним исторический гол в ворота
У него не получилось заиграть в России — о полугодовой побывке в Нижнем Новгороде полузащитник не любит вспоминать. Зато потом был шикарный реабилитационный сезон в «Гомеле» и еще три ярких в минском
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