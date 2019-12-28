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Николай Ходасевич: «Это не Стасевича проблема — быть лучшим в 34 года. Это проблема нашего футбола не иметь альтернативы выбора среди нового поколения»

29.12.2019 16:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что награду лучшего футболиста Беларуси получил Игорь Стасевич.

«Стасевич действительно верно шел к лучшей форме на протяжении карьеры. К примеру, до отъезда из Борисова в 2010 году у него не было ни одной индивидуальной награды, хотя мы помним исторический гол в ворота «Ювентуса» в 2008‑м.

У него не получилось заиграть в России — о полугодовой побывке в Нижнем Новгороде полузащитник не любит вспоминать. Зато потом был шикарный реабилитационный сезон в «Гомеле» и еще три ярких в минском «Динамо». Любопытно, что переезд из Минска в Борисов в 2015‑м болельщики обоих клубов восприняли спокойно, словно так и должно было случиться. За последние пять лет — трижды лучший игрок страны!

Где вы, молодежь? Такой вопрос должен сегодня задавать не только экс‑игрок БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов, но и все мы. Это не Стасевича проблема — быть лучшим в 34 года, у него как раз все в порядке, это проблема нашего футбола не иметь альтернативы выбора среди нового поколения исполнителей. Может быть, по этой причине сейчас немного грустно. Что не отменяет должное — Игорь, принимай наши поздравления!» – написал Ходасевич.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, что награду лучшего футболиста Беларуси получил Игорь Стасевич.
 
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