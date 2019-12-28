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Месси, Роналду, Неймар, Иньеста, Рамос, Лам и Касильяс вошли в сборную 2010-х по версии France Football
29.12.2019 17:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журнал France Football составил символическую сборную лучших игроков уходящего десятилетия.
Основным критерием при выборе состава журнал сделал присутствие футболистов в ежегодном рейтинге топ-10 при голосовании за «Золотой мяч».
Вратарь: Икер Касильяс («Порту», Испания);
Защитники: Филипп Лам (Германия), Вирджил ван Дейк (
Полузащитник:
Нападающие: Лионель Месси (
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Месси, Роналду, Неймар, Иньеста, Рамос, Лам и Касильяс вошли в сборную 2010-х по версии France Football
Журнал France Football составил символическую сборную лучших игроков уходящего десятилетия.
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