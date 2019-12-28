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«Арсенал» одержал лишь одну победу в 15 последних матчах
29.12.2019 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Канониры» продлили серию без побед до пяти матчей. «Арсенал» также одержал лишь одну победу в пятнадцати последних играх, одолев «Вест Хэм» (3:1) в 16-м туре АПЛ.
Неудачный отрезок начался, когда командой руководили Унаи Эмери и Фредрик Юнгберг. Матч против
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«Арсенал» проиграл «Челси» (1:2) в матче 20-го тура АПЛ.
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