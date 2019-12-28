«Арсенал» одержал лишь одну победу в 15 последних матчах

Источник материала: Tribuna.com

проиграл «Челси» (1:2) в матче 20-го тура АПЛ.

«Канониры» продлили серию без побед до пяти матчей. «Арсенал» также одержал лишь одну победу в пятнадцати последних играх, одолев «Вест Хэм» (3:1) в 16-м туре АПЛ.





Неудачный отрезок начался, когда командой руководили Унаи Эмери и Фредрик Юнгберг. Матч против стал вторым для тренера Микеля Артеты.