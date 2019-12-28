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Шевченко о выступлении иллюзиониста перед домашним матчем минского «Динамо»: «Ну хоть он забьет, наверное»
29.12.2019 18:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский журналист
«Ну хоть он забьет, наверное», – написал Шевченко в своем
Отметим, что игра состоится 30 декабря на «Минск-Арене». Начало в 19:10.
«Зубры» занимают 11-е место на Западе, отставая от зоны плей-офф на 19 очков.
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