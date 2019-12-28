Гари Линекер: «Я по-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о перспективах , потерпевшего поражение от «Челси» (1:2) в 20-м туре АПЛ.

«Арсенал» проиграл, но я вижу и хорошие знаки при Артете.

Я по-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит [из АПЛ]», – написал Линекер в твиттере.

«Арсенал» занимает 12-е место в АПЛ, набрав 24 очка в 20 турах.

«Арсенал» впервые за 60 лет проиграл 4 матча подряд дома

«Арсенал» одержал лишь одну победу в 15 последних матчах