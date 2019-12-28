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Гари Линекер: «Я по-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит»
29.12.2019 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий сборной Англии
«Арсенал» проиграл, но я вижу и хорошие знаки при Артете.
Я по-прежнему убежден, что «Арсенал» не вылетит [из АПЛ]», – написал Линекер в твиттере.
«Арсенал» занимает 12-е место в АПЛ, набрав 24 очка в 20 турах.
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о перспективах «Арсенала», потерпевшего поражение от «Челси» (1:2) в 20-м туре АПЛ.
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