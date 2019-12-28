Арташес Антонян: «По манере игры и нацеленности на ворота Шкурин напоминает Роналду и Суареса»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор «Беларусь 5» Арташес Антонян поделился мнением об .

«Илья — очень целеустремленный нападающий. Возможно, порой он даже слишком много на себя берет. Кто-то может сказать, что он злоупотребляет индивидуальными действиями, но это в большинстве случаев было оправдано с учетом стиля его команды. По манере игры и нацеленности на ворота он напоминает Роналду и Суареса. Понятно, что по классу и технике он с ними несопоставим, но на поле он действует именно в их стиле: постоянно думает о чужих воротах и ищет момент для удара.

Илья — это типичный self-made man. В теннисе часто говорят: чем злее игрок, тем большего он добьется. Шкурин — по-хорошему злой футболист, он умеет направлять злость и энергию на ворота соперника. В рамках той команды, за которую он играл последний год, это работало здорово.

В Витебске у него были проблемы дисциплинарного свойства, но таковы особенности его характера. Если его начнут психологически «ломать», воспитывать, это может отрицательно сказаться на игре. Очень важно, как он вольется в новый коллектив в . Это молодой парень, ему всего 20 лет, характер пока только формируется. Гончаренко очень важно найти подход к нему и общий язык. Хорошо, что он приходит в команду зимой, когда есть время привыкнуть к новому коллективу, понять тактику, встроиться в игру.

Понятно, что в ЦСКА он будет получать в разы больше, чем в «Энергетике». Не знаю, точной суммы его оклада, но, думаю, в этой команде вряд ли кто-то получал больше 2 тыс. долларов. Зарплата в российском клубе в финансовом плане выведет Шкурина на новый уровень. Возможно, это тоже станет испытанием для молодого игрока», – цитирует Антоняна сайт « Матч ТВ ».

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