ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Роналду, «Ливерпуль», Клопп и Феликс – лауреаты премии Globe Soccer Awards

29.12.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.

Лучшим игроком года был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его конкурентами были нападающий Лионель Месси («Барселона»), вингер Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба — «Ливерпуль»).

В номинации «лучший тренер 2019 года» победил Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага («Аякс»).

В номинации «лучшая команда 2019 года» выиграл «Ливерпуль», обошедший «Аякс» и женскую команду «Лиона».

«Открытием года» стал полузащитник Жоау Феликс из «Атлетико». Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати («Барселона»), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба – «Боруссия»).

В номинации «лучшая футболистка 2019 года» победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Амандин Анри из Франции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Арташес Антонян: «По манере игры и нацеленности на ворота Шкурин напоминает Роналду и Суареса»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика