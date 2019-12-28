Роналду, «Ливерпуль», Клопп и Феликс – лауреаты премии Globe Soccer Awards

Источник материала: Tribuna.com

В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.

Лучшим игроком года был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его конкурентами были нападающий Лионель Месси ( ), вингер Мохамед Салах и защитник Вирджил ван Дейк (оба — ).

В номинации «лучший тренер 2019 года» победил Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага ( ).

В номинации «лучшая команда 2019 года» выиграл «Ливерпуль», обошедший «Аякс» и женскую команду «Лиона».

«Открытием года» стал полузащитник Жоау Феликс из «Атлетико». Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати («Барселона»), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба – ).

В номинации «лучшая футболистка 2019 года» победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Амандин Анри из Франции.