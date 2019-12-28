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Роналду, «Ливерпуль», Клопп и Феликс – лауреаты премии Globe Soccer Awards
29.12.2019 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.
Лучшим игроком года был признан форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его конкурентами были нападающий Лионель Месси (
В номинации «лучший тренер 2019 года» победил Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль». Он опередил Фернанду Сантуша (сборная Португалии) и Эрика тен Хага (
В номинации «лучшая команда 2019 года» выиграл «Ливерпуль», обошедший «Аякс» и женскую команду «Лиона».
«Открытием года» стал полузащитник Жоау Феликс из «Атлетико». Он выиграл борьбу у хавбека Анссумане Фати («Барселона»), нападающего Эрлинга Холанда и вингера Джейдона Санчо (оба –
В номинации «лучшая футболистка 2019 года» победила Люси Бронз (Англия). Также на награду претендовали Меган Рапино и Алекс Морган из США и Амандин Анри из Франции.
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В Дубае состоялась церемония вручения премии Globe Soccer Awards.
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