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Судья отменил гол в ворота «Ман Сити» после ВАР из-за сантиметрового офсайда у Муссе

29.12.2019 21:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» принимает «Шеффилд Юнайтед» (0:0, первый тайм) в матче 20-го тура АПЛ.

На 28-й минуте форвард гостей Лис Муссе забил гол в ворота «горожан».

Однако главный судья матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол из-за того, что во время передачи Муссе находился в едва заметном офсайде.

 
 
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«Манчестер Сити» принимает «Шеффилд Юнайтед» (0:0, первый тайм) в матче 20-го тура АПЛ.
 
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