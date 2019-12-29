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Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

29.12.2019 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press.

За последние 10 лет Джеймс завоевал три чемпионских титула (два – с «Майами», один – с «Кливлендом»), трижды признавался MVP сезона и трижды – MVP финальной серии. Также Леброн участвовал во всех Матчах всех звезд и был включен в первую символическую сборную сезона во всех сезонах, кроме последнего.

В пятерку лучших спортсменов десятилетия также вошли:

2. Том Брэди

3. Усэйн Болт

4. Лионель Месси

5. Майкл Фелпс

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами

Гонка за MVP НБА. Яннис проводит один из лучших сезонов в истории, даже Харден и Леброн ему не конкуренты

 
 
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press.
 
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