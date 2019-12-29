Гвардиола быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ. Он побил рекорд Моуринью

Источник материала: Tribuna.com

одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Эта победа стала сотой в АПЛ для главного тренера «горожан» . На достижение этой отметки у него ушло 134 игры.

Гвардиола побил рекорд, установленный в бытность главным тренером «Челси». Португалец достиг планки в 100 побед за 142 встречи.

Ранее в декабре отметку в 100 побед преодолел главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – ему потребовалось 159 матчей.