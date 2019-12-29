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Гвардиола быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ. Он побил рекорд Моуринью

30.12.2019 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.

Эта победа стала сотой в АПЛ для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы. На достижение этой отметки у него ушло 134 игры.

Гвардиола побил рекорд, установленный Жозе Моуринью в бытность главным тренером «Челси». Португалец достиг планки в 100 побед за 142 встречи.

Ранее в декабре отметку в 100 побед преодолел главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп – ему потребовалось 159 матчей.

 
 
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«Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.
 
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