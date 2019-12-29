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Гвардиола быстрее всех выиграл 100 матчей в АПЛ. Он побил рекорд Моуринью
30.12.2019 00:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Эта победа стала сотой в АПЛ для главного тренера «горожан»
Гвардиола побил рекорд, установленный
Ранее в декабре отметку в 100 побед
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«Манчестер Сити» одолел «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в матче 20-го тура АПЛ.
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