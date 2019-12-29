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Юзепчук продлил контракт с брестским «Динамо»
30.12.2019 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Роман
Новый контракт с футболистом будет действовать до июля 2022 года, сообщает
22-летний футболист является воспитанником могилевского СДЮШОР. В брестское «Динамо» пришел летом 2017 года. В прошедшем сезоне
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