Юзепчук продлил контракт с брестским «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Роман Юзепчук продлил контракт с брестским .

Новый контракт с футболистом будет действовать до июля 2022 года, сообщает пресс-служба клуба.

22-летний футболист является воспитанником могилевского СДЮШОР. В брестское «Динамо» пришел летом 2017 года. В прошедшем сезоне Юзепчук сыграл в 17 поединках, отличился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

Подробную статистику полузащитника смотрите здесь.