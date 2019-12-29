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Марек Сикора: «В Беларуси народ потише, поспокойнее. Россияне ведут себя агрессивнее»
30.12.2019 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-тренер минского
– Вы работали и в Беларуси, и в России. Разница между двумя странами ощущалась?
– В Беларуси народ потише, поспокойнее. Россияне ведут себя агрессивнее. Но мне нравилось и там, и там. Сейчас я подзабыл русский из-за отсутствия практики, а тогда говорил неплохо. Это помогало повсюду заводить друзей.
– Из «Динамо» в 2012 году вы ведь ушли из-за проблем со здоровьем?
– Мне уже было 63 года, хотелось закончить карьеру. Готовился к операции на колене, так что тренировать не мог. Хотя здоровье и сейчас вроде неплохое, колени в порядке. Большого спорта в моей жизни нет, но могу проехаться на велосипеде…
– Тренировать сборную Беларуси вас никогда не звали?
– Нет, – сказал
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