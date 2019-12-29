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Марек Сикора: «В Беларуси народ потише, поспокойнее. Россияне ведут себя агрессивнее»

30.12.2019 16:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер минского «Динамо» Марек Сикора сравнил Беларусь и Россию.

– Вы работали и в Беларуси, и в России. Разница между двумя странами ощущалась?

– В Беларуси народ потише, поспокойнее. Россияне ведут себя агрессивнее. Но мне нравилось и там, и там. Сейчас я подзабыл русский из-за отсутствия практики, а тогда говорил неплохо. Это помогало повсюду заводить друзей.

– Из «Динамо» в 2012 году вы ведь ушли из-за проблем со здоровьем?

– Мне уже было 63 года, хотелось закончить карьеру. Готовился к операции на колене, так что тренировать не мог. Хотя здоровье и сейчас вроде неплохое, колени в порядке. Большого спорта в моей жизни нет, но могу проехаться на велосипеде…

– Тренировать сборную Беларуси вас никогда не звали?

– Нет, – сказал Сикора.

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Экс-тренер минского «Динамо» Марек Сикора сравнил Беларусь и Россию.
 
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