Януш, Ковалев, Рыбак, Бакай официально покинули «Шахтер»

Источник материала: Tribuna.com

Футболисты Николай Януш, Павел Рыбак, Юрий Ковалев, Элис Бакай официально покинули «Шахтер», сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне-2019 Януш принял участие в 26 играх высшей лиги, забив 11 мячей и сделав пять голевых передач.

Ковалев провел 27 матчей в чемпионате-2019 года за «горняков», забил 6 мячей и сделал 4 передачи.

Рыбак в минувшем сезоне сыграл 23 игры и отметился 2 голами.

Бакай появлялся на поле в 22 встречах, забил 10 мячей и отдал 11 ассистов.

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