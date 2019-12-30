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Януш, Ковалев, Рыбак, Бакай официально покинули «Шахтер»
31.12.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футболисты Николай Януш, Павел Рыбак, Юрий Ковалев, Элис Бакай официально покинули «Шахтер»,
В сезоне-2019 Януш принял участие в 26 играх высшей лиги, забив 11 мячей и сделав пять голевых передач.
Ковалев провел 27 матчей в чемпионате-2019 года за «горняков», забил 6 мячей и сделал 4 передачи.
Рыбак в минувшем сезоне сыграл 23 игры и отметился 2 голами.
Бакай появлялся на поле в 22 встречах, забил 10 мячей и отдал 11 ассистов.
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Футболисты Николай Януш, Павел Рыбак, Юрий Ковалев, Элис Бакай официально покинули «Шахтер», сообщает пресс-служба клуба.
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