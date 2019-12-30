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Николай Ходасевич: «Бага – это первый человек, которого в борисовской семье не поддержали в самую трудную минуту»
31.12.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
Самое интересное, что председатель правления БАТЭ Андрей Капский пока что не дал развернутое интервью, чтобы четко объяснил публике, какой этот новый путь. На что будет делаться ставка?» – сказал Ходасевич на своем
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Николай Ходасевич: «Бага – это первый человек, которого в борисовской семье не поддержали в самую трудную минуту»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отставке Алексея Баги из БАТЭ.
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