Николай Ходасевич: «Бага – это первый человек, которого в борисовской семье не поддержали в самую трудную минуту»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением об отставке Алексея Баги из БАТЭ .

нет в Борисове. Это первый человек, которого в борисовской семье вот так не поддержали в самую трудную минуту и не дали второй шанс, а сказали, что давай ты, Алексей Анатольевич, попробуй найти себя в другом месте, а мы пойдем другим путем.

Самое интересное, что председатель правления БАТЭ Андрей Капский пока что не дал развернутое интервью, чтобы четко объяснил публике, какой этот новый путь. На что будет делаться ставка?» – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

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