Николай Ходасевич: «Какой-то продуктивности ребята из России не дали. Вряд ли они делали наш чемпионат сильнее»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист поделился мнением о большом количестве россиян в чемпионате Беларуси.

«Сколько россиян вам понравились на футбольном поле? Ни одного ведь россиянина нет на ведущих ролях в клубах-призерах в чемпионате Беларуси. Были россияне в минском , но и то, один только остался, ну и просидел на скамейке, а там хулиганы и буяны были выгнаны по ходу сезона.

Запомнились россияне в , их там было много, и «Гомель» вылетел. Мы об этом в начале года говорили. Я, кстати, строил предположения, что это может дать нашему чемпионату в плохом смысле этого слова: можно заменить россиянами всю команду...

Какой-то продуктивности ребята из восточной страны тоже не дали. Демонов мы здесь искать не будем. Возможно, их станет еще больше. Но вряд ли из тех лиг или в той форме, в которой приезжают российские футболисты, чтобы они делали наш чемпионат сильнее», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале .

Отметим, что в 2019-м в чемпионате Беларуси сыграли 53 россиянина – рекордный показатель за всю историю.

Клубы ЧБ с упоением звали россиян, потом выгоняли их и меняли на других (есть рекорд!). Заиграли только единицы