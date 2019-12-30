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Николай Ходасевич: «Какой-то продуктивности ребята из России не дали. Вряд ли они делали наш чемпионат сильнее»

31.12.2019 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о большом количестве россиян в чемпионате Беларуси.

«Сколько россиян вам понравились на футбольном поле? Ни одного ведь россиянина нет на ведущих ролях в клубах-призерах в чемпионате Беларуси. Были россияне в минском «Динамо», но и то, один только остался, ну и просидел на скамейке, а там хулиганы и буяны были выгнаны по ходу сезона.

Запомнились россияне в «Гомеле», их там было много, и «Гомель» вылетел. Мы об этом в начале года говорили. Я, кстати, строил предположения, что это может дать нашему чемпионату в плохом смысле этого слова: можно заменить россиянами всю команду...

Какой-то продуктивности ребята из восточной страны тоже не дали. Демонов мы здесь искать не будем. Возможно, их станет еще больше. Но вряд ли из тех лиг или в той форме, в которой приезжают российские футболисты, чтобы они делали наш чемпионат сильнее», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.

Отметим, что в 2019-м в чемпионате Беларуси сыграли 53 россиянина – рекордный показатель за всю историю.

Клубы ЧБ с упоением звали россиян, потом выгоняли их и меняли на других (есть рекорд!). Заиграли только единицы

 
Теги: Гомель
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о большом количестве россиян в чемпионате Беларуси.
 
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