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Николай Ходасевич: «Какой-то продуктивности ребята из России не дали. Вряд ли они делали наш чемпионат сильнее»
31.12.2019 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист
«Сколько россиян вам понравились на футбольном поле? Ни одного ведь россиянина нет на ведущих ролях в клубах-призерах в чемпионате Беларуси. Были россияне в минском
Запомнились россияне в
Какой-то продуктивности ребята из восточной страны тоже не дали. Демонов мы здесь искать не будем. Возможно, их станет еще больше. Но вряд ли из тех лиг или в той форме, в которой приезжают российские футболисты, чтобы они делали наш чемпионат сильнее», – сказал Ходасевич на своем
Отметим, что в 2019-м в чемпионате Беларуси сыграли 53 россиянина – рекордный показатель за всю историю.
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Николай Ходасевич: «Какой-то продуктивности ребята из России не дали. Вряд ли они делали наш чемпионат сильнее»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о большом количестве россиян в чемпионате Беларуси.
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