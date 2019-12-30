Дмитрий Селюк: «Слуцк» боролся за выживание. Дал два человека – и они не вылетели»

Источник материала: Tribuna.com

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что помог не вылететь из высшей лиги.

«Футбольный клуб «Слуцк» вышел из второй лиги, боролись там за выживание. На последнем месте. Там вообще... Говорят мне: «Помогите, чтобы мы не вылетели». Дал два человека – и они не вылетели.

Сейчас они такой крепкий середняк. Чтобы вы поняли, там зарплаты по тысячи. Но теперь там играет как минимум 4-5 моих футболистов», – сказал Селюк в эфире « Рашен Footbal l».

Отметим, что «Слуцк» в минувшем сезоне занял 11-е место в чемпионате.

Дмитрий Селюк: «В «Кайрате» даже моя бабушка, если бы ее поставили тренером, заняла бы второе место. Приглашение Шпилевского стало ошибкой»