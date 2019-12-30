|
Дмитрий Селюк: «Слуцк» боролся за выживание. Дал два человека – и они не вылетели»
31.12.2019 11:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Футбольный агент
«Футбольный клуб «Слуцк» вышел из второй лиги, боролись там за выживание. На последнем месте. Там вообще... Говорят мне: «Помогите, чтобы мы не вылетели». Дал два человека – и они не вылетели.
Сейчас они такой крепкий середняк. Чтобы вы поняли, там зарплаты по тысячи. Но теперь там играет как минимум 4-5 моих футболистов», – сказал Селюк в эфире «
Отметим, что «Слуцк» в минувшем сезоне занял 11-е место в чемпионате.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, что помог «Слуцку» не вылететь из высшей лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)